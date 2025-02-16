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В Башкирии в аварии с участием 14 машин пострадал ребенок

В Башкирии в аварии с участием 14 машин пострадал ребенок
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Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в массовом ДТП с участием 14 машин на трассе Р-240 вблизи населенного пункта Новый Кальчир в Аургазинском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Все пострадавшие доставляются в лечебные учреждения». — говорится в сообщении.

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В начале февраля на 36-м км МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Пока владельцы машин оформляли ДТП, в автомобили врезался фургон. В результате этого столкновения получил серьезные травмы мужчина, впоследствии скончался в машине скорой помощи.

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