При столкновении трех автомобилей на МКАД погиб человек

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На 36-м км МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

На трассе столкнулись два легковых автомобиля, уточнили РБК в столичном управлении МВД. Пока владельцы машин оформляли ДТП, в автомобили врезался фургон, отметили в ведомстве.

Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы

«В результате этого столкновения получил серьезные травмы мужчина, впоследствии скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что столкнулись Kia и Dodge, а потом в них влетела «Газель». Погибший — водитель Kia.

На месте аварии работают сотрудники МВД, движение в этом районе затруднено.

В середине января в аварии на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще двоих направили в больницу. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на московском скоростном диаметре в районе Андроновского шоссе. Одна из машин врезалась в столб и загорелась.