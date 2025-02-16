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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области женщина погибла после удара украинского дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Женщина погибла в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», — отметил он.

Губернатор добавил, что другая женщина, находившаяся за рулем, получила баротравму и ушибы рук, ее доставляют в районную больницу.

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В пятницу, 14 февраля, в Белгородской области в результате атаки украинских дронов на село Кукуевка Валуйского округа погиб мужчина, были повреждены семь частных домов и четыре легковых автомобиля.

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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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