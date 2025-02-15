В Белгородской области решили отселить жителей хутора Высокий
Власти Белгородской области решили отселить жителей хутора Высокий Краснояружского района с денежной компенсацией за потерянное жилье, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.
«Мы начинаем отселение с выплатой в ₽15 тыс., с выплатой в ₽150 тыс. и с возможностью предоставления выплаты за частичную компенсацию аренды жилья», — сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.
Граждане будут получать выплаты, пока федеральное правительство не предоставит средства на компенсацию за потерянное жилье, которое позволит людям приобрести новое.
Краснояружский район на западе граничит с Сумской областью Украины, а на севере — с Беловским районом Курской области. Власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках и обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. По данным российского военного ведомства, атаки произошли с 16.00 до 17.30 мск.
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