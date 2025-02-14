Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

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Мужчина погиб, семь частных домов и четыре легковых автомобиля повреждены в результате атаки украинских дронов на село Кукуевка Валуйского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в частных домах «выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы».

Гладков добавил, что беспилотники ударили и по селу Долгое, повредив крыши и фасады трех частных домов, а также три легковые машины, трактор и «объект торговли».

Накануне губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новое Волоконовского района, в результате ранен один мужчина, находившийся в момент удара в собственном гараже. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Мужчину доставили в районную больницу.

В тот день дроны атаковали также автомобиль на участке автодороги Графовка — Ивановка в Шебекинском районе, село Шелаево Валуйского округа, город Валуйки, хутор Церковный.