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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мужчина погиб, семь частных домов и четыре легковых автомобиля повреждены в результате атаки украинских дронов на село Кукуевка Валуйского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в частных домах «выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы».

Гладков добавил, что беспилотники ударили и по селу Долгое, повредив крыши и фасады трех частных домов, а также три легковые машины, трактор и «объект торговли».

Гладков сообщил о четырех атаках дронов в Белгородской области
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новое Волоконовского района, в результате ранен один мужчина, находившийся в момент удара в собственном гараже. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Мужчину доставили в районную больницу.

В тот день дроны атаковали также автомобиль на участке автодороги Графовка — Ивановка в Шебекинском районе, село Шелаево Валуйского округа, город Валуйки, хутор Церковный.

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Белгородская область Вячеслав Гладков БПЛА Военная операция на Украине
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Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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