В Греции рабочие заблокировали грузовики с 350 т взрывчатки для Украины

Представители рабочего центра в греческом городе Лаврио заблокировали 18 грузовиков, перевозивших 350 т тротила на оборонный завод «Греческие оборонные системы» (EAS). Об этом сообщает портал Компартии Греции 902.gr.

Взрывчатое вещество предназначалось для производства 155-мм снарядов, которые поставляются на Украину, говорится в сообщении.

Блокировка была связана с опасениями, что грузовики со взрывчаткой будут проезжать по городу без соблюдения необходимых мер безопасности, отмечает портал.

В январе 2024 года, после того как Госдепартамент США разрешил продать Греции истребители F-35 и необходимое оборудование на $8,6 млрд, политическое и военное руководство страны одобрило передачу Киеву устаревших вооружений, которые уже не использует греческая армия.

Позднее Афины объявили, что не намерены передавать Украине зенитные ракетные комплексы С-300, закупленные у России. О передаче Грецию, в частности, просили США, заявил министр национальной обороны страны Николаос Панайотопулос.

Российский посол в Греции Александр Маслов сообщил, что Греция не может поставлять Украине оружие российского производства, поскольку у нее нет права делать это без согласия Москвы.

Москва осуждает военную помощь Украине: в Кремле подчеркивают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.