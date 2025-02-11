В Челябинске мужчине за поджог дали 19 лет по статье о госизмене

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Жителя Челябинской области приговорили к 19 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили РБК в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по региону.

По данным следствия, челябинец осенью 2022 года вступил в террористическую организацию и помогал украинским спецслужбам. В частности, в мае 2023 года он поджег «объект транспортной инфраструктуры», а в июне того же года пытался осуществить теракт против объекта Минобороны. Подробности совершенных мужчиной преступлений пресс-служба не назвала.

Мужчину осудили по четырем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 — покушение на террористический акт. Максимальное наказание — 15 лет;

ч. 1 ст. 281 — диверсия. Предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы;

ст. 275 — государственная измена. Максимальное наказание по статье составляет 20 лет.

«Гражданин признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении. При этом первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее, 8 февраля, житель Московской области Артем Чернов признался в организации четырех диверсий, в частности поджогах транспортных объектов, а также в государственной измене. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.