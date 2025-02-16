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Общество ,  
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МВД разъяснило условия для оформления двух загранпаспортов

Граждане России могут иметь два заграничных паспорта одновременно, но один из них должен быть обязательно биометрическим. Об этом указано в материалах главного управления по вопросам миграции МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

«Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», — говорится в материалах.

Как пояснили в ведомстве, загранпаспорт нового образца содержит чип с отпечатками указательных пальцев и цифровой фотографией. Сканирование пальцев при оформлении биометрического паспорта проводится с 12 лет.

Паспорта с электронными носителями информации начали выдавать в России с 2005 года.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Летом 2024 года МВД России напомнило гражданам о необходимости тщательно проверять свои загранпаспорта. Как пояснили в ведомстве, важно убедиться в корректности всех данных, включая установочные сведения и машиночитаемую зону паспорта. В случае обнаружения ошибок или неточностей необходимо обратиться для замены документа в территориальное подразделение по вопросам миграции. Замена будет бесплатной.

Кроме того, в МВД отметили, что вопросы пересечения границы находятся в компетенции ФСБ, и гражданин может столкнуться с ограничениями на выезд в случае несоответствия данных в паспорте законодательным нормам.

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