МВД разъяснило условия для оформления двух загранпаспортов
Граждане России могут иметь два заграничных паспорта одновременно, но один из них должен быть обязательно биометрическим. Об этом указано в материалах главного управления по вопросам миграции МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
«Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», — говорится в материалах.
Как пояснили в ведомстве, загранпаспорт нового образца содержит чип с отпечатками указательных пальцев и цифровой фотографией. Сканирование пальцев при оформлении биометрического паспорта проводится с 12 лет.
Паспорта с электронными носителями информации начали выдавать в России с 2005 года.
Летом 2024 года МВД России напомнило гражданам о необходимости тщательно проверять свои загранпаспорта. Как пояснили в ведомстве, важно убедиться в корректности всех данных, включая установочные сведения и машиночитаемую зону паспорта. В случае обнаружения ошибок или неточностей необходимо обратиться для замены документа в территориальное подразделение по вопросам миграции. Замена будет бесплатной.
Кроме того, в МВД отметили, что вопросы пересечения границы находятся в компетенции ФСБ, и гражданин может столкнуться с ограничениями на выезд в случае несоответствия данных в паспорте законодательным нормам.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки