Прокуратура организовала проверку из-за загоревшейся техники в Домодедово

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после возгорания спецтехники в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Возгорание спецтехники произошло на территории аэропорта 15 февраля, однако не повлияло на процесс приема и отправки воздушных судов. Пожар был ликвидирован силами наземных служб аэропорта, пострадавших нет.

По данным пресс-службы Домодедово, при выполнении задания произошло возгорание прицепа. Причина инцидента пока не установлена. Аэропорт продолжил функционировать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что пожар мог быть связан с снегоуборочной техникой и произошел на взлетно-посадочной полосе.