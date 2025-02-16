Прокуратура организовала проверку из-за загоревшейся техники в Домодедово
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после возгорания спецтехники в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Возгорание спецтехники произошло на территории аэропорта 15 февраля, однако не повлияло на процесс приема и отправки воздушных судов. Пожар был ликвидирован силами наземных служб аэропорта, пострадавших нет.
По данным пресс-службы Домодедово, при выполнении задания произошло возгорание прицепа. Причина инцидента пока не установлена. Аэропорт продолжил функционировать в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что пожар мог быть связан с снегоуборочной техникой и произошел на взлетно-посадочной полосе.
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