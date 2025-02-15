 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В аэропорту Домодедово загорелась спецтехника

В московском аэропорту Домодедово загорелся прицеп, его уже потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Произошло возгорание прицепа при выполнении задания. Силами СПАСОП (служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов. — РБК)», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что обошлось без пострадавших. В настоящее время причина пожара неизвестна, ее выясняют. Кроме этого, в аэропорту уточнили, что инцидент на операционную деятельность и расписание рейсов не повлиял. Аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме.

Домодедово заявило о штатной работе аэропорта после введения судебных мер
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

«Москва 24» сообщило ранее, что, предварительно, загорелся снегоуборщик, а возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе. Об этом также написал телеграм-канал Shot.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
пожар Домодедово Москва аэропорты
Материалы по теме
Пожар в пансионате волонтеров в Анапе локализовали
Общество
Под Николаевом произошел пожар на объекте инфраструктуры после взрывов
Общество
В ХМАО загорелся многоквартирный жилой дом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Москве задержали стрелявшего в таксиста мужчинуОбщество, 04:26
Зеленский оценил шансы «выжить» у Украины без помощи СШАПолитика, 04:13
Силовики пришли с рейдом в отель Savoy, где шла вечеринка с ХакамадойОбщество, 03:54
В аэропорту Домодедово загорелась спецтехникаОбщество, 03:49
Трамп похвалил речь Вэнса в Мюнхене и посоветовал Европе быть осторожнойПолитика, 03:29
NV рассказал о заминке из-за правок Киева в договор с США по ископаемымПолитика, 03:13
Вэнс обвинил WSJ в искажении его слов об отправке войск США на УкраинуПолитика, 03:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Польша арестовала россиянина по обвинению в организации диверсийПолитика, 02:29
Китай рассказал, в каком случае будет «действовать до конца» против СШАПолитика, 02:19
Саудовская Аравия согласилась принять переговоры Путина и ТрампаПолитика, 01:58
В Москве троих мужчин арестовали на 15 суток из-за драки в «Кофемании»Общество, 01:57
Захарова призвала осудить атаку дрона на журналистов «Первого канала»Политика, 01:27
Меликов взял под контроль расследование смерти сестры бойца спецоперацииПолитика, 01:13
Прикрепление к поликлиникам через «Госуслуги» разрешат во всех регионахОбщество, 01:01