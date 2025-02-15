В аэропорту Домодедово загорелась спецтехника
В московском аэропорту Домодедово загорелся прицеп, его уже потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«Произошло возгорание прицепа при выполнении задания. Силами СПАСОП (служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов. — РБК)», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также отметила, что обошлось без пострадавших. В настоящее время причина пожара неизвестна, ее выясняют. Кроме этого, в аэропорту уточнили, что инцидент на операционную деятельность и расписание рейсов не повлиял. Аэропорт продолжает свою работу в штатном режиме.
«Москва 24» сообщило ранее, что, предварительно, загорелся снегоуборщик, а возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе. Об этом также написал телеграм-канал Shot.
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