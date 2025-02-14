Аэропорт в Перми открыли после инцидента с выкатившимся самолетом

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Аэропорт Большое Савино в Перми открыли для приема и вылета самолетов, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем телеграм-канале.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) работает в штатном режиме», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в 14:45 мск.

О закрытии аэропорта администрация сообщила в 13:48.

Причиной закрытия стал инцидент с самолетом государственной авиации, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск. Об открытии аэропорта сообщим дополнительно», — уточнили тогда в пресс-службе.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации. Согласно Воздушному кодексу России, самолеты государственной авиации используются для осуществления функций государства и решения задач в том числе в области обороны.