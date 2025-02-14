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Общество ,  
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Аэропорт в Перми открыли после инцидента с выкатившимся самолетом

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Аэропорт Большое Савино в Перми открыли для приема и вылета самолетов, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем телеграм-канале.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) работает в штатном режиме», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в 14:45 мск.

О закрытии аэропорта администрация сообщила в 13:48.

Причиной закрытия стал инцидент с самолетом государственной авиации, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы полосы
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

«На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск. Об открытии аэропорта сообщим дополнительно», — уточнили тогда в пресс-службе.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации. Согласно Воздушному кодексу России, самолеты государственной авиации используются для осуществления функций государства и решения задач в том числе в области обороны.

Международный аэропорт Перми открыт в 1965 году и расположен рядом с деревней Большое Савино. По итогам 2024 года его пассажиропоток составил 1,97 млн человек.

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Пермь аэропорты Большое Савино аварийная посадка
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