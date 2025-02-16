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В Мюнхене прошли митинги против НАТО и конференции по безопасности

В Мюнхене прошли митинги против НАТО и конференции по безопасности
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В Мюнхене параллельно с 61-й конференцией по безопасности проходят митинги. Участники акций выступают за мирное урегулирование военных конфликтов и выражают протест против самого форума.

Митинги организовали несколько групп, собравшихся на площади Карлсплац. Оттуда демонстранты направились к центральной площади Мариенплац, где установлена сцена. Участники демонстрации держат плакаты с лозунгами: «Быть способными к миру, а не к войне», «Не бывает справедливой войны», «В ад вместе с НАТО». Многие протестующие выступают против поставок западных вооружений Киеву.

Всего в выходные, на время проведение конференции по безопасности (с 14 по 16 февраля) было запланировано около 40 акций, нацеленных на критику милитаризации западных стран, НАТО и военной помощи Украине.

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Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности стартовала в Германии 14 февраля. Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что в первый день форума состоятся контакты представителей России, США и Украины.

Несмотря на это, официального приглашения Россия не получала и не участвует в конференции с 2022 года.

За два дня до начала форума Трамп провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Параллельно глава Пентагона Пит Хегсет обозначил ключевые позиции США.

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген выразил надежду, что встреча в Мюнхене может способствовать прогрессу в поиске мирного решения конфликта.

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Мюнхенская конференция по безопасности Мюнхен митинг
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