В Кургане на кладбище нашли бесхозные гробы с трупами
В Кургане обнаружили бесхозные гробы с телами на кладбище в микрорайоне Зайково, сообщило агентство URA.RU со ссылкой на источник, близкий к сфере ритуальных услуг.
Всего было обнаружено три трупа, правоохранительные органы начали проверку. Позже пресс-служба мэрии Кургана сообщила, что гробы с телами похоронили.
2 февраля мэрия Кургана выставила на торги земельный участок для строительства крематория в Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 млн руб. Согласно договору, арендатору будет запрещено использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для стены скорби с захоронением урн с прахом мертвых. Аренда рассчитана на четыре года десять месяцев.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности