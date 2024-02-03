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В Кургане на кладбище нашли бесхозные гробы с трупами

На кладбище в Кургане нашли бесхозные гробы с телами
Фото: Екатерина Сычкова / ura.ru / ТАСС
Фото: Екатерина Сычкова / ura.ru / ТАСС

В Кургане обнаружили бесхозные гробы с телами на кладбище в микрорайоне Зайково, сообщило агентство URA.RU со ссылкой на источник, близкий к сфере ритуальных услуг.

Всего было обнаружено три трупа, правоохранительные органы начали проверку. Позже пресс-служба мэрии Кургана сообщила, что гробы с телами похоронили.

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2 февраля мэрия Кургана выставила на торги земельный участок для строительства крематория в Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 млн руб. Согласно договору, арендатору будет запрещено использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для стены скорби с захоронением урн с прахом мертвых. Аренда рассчитана на четыре года десять месяцев.

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