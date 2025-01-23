На кладбище во Владимире возникли очереди из катафалков

Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

На кладбище Улыбышево во Владимире возникли очереди из катафалков, вызванные новыми правилами организации захоронений, сообщает местное издание «Чеснок». Согласно регламенту, утвержденному владимирской мэрией в декабре 2024 года, въезд на территорию кладбища стал ограничен, а время для похорон строго определено. Это привело к задержкам в подготовке могил и срывам поминок. Как утверждает издание, люди стоят по два часа, а копать могилы трактором якобы не разрешают.

Новое постановление городской администрации гласит, что теперь въезд на кладбище Улыбышево-Высоково возможен только с 9:00, а процессии должны успеть завершить захоронения до 15:00. Ранее ритуальные службы начинали работу с 7:00, что позволяло подготовить несколько могил к приезду похоронных процессий. Однако после новогодних праздников доступ на кладбище ограничили, и ворота теперь открываются только в 9:00, что задерживает начало работы ритуальщиков.

В мэрии утверждают, что нововведения направлены на поддержание порядка, предотвращение вандализма и упрощение учета. Для этого на кладбищах установлены шлагбаумы и камеры наблюдения. Представитель мэрии Юлия Жирякова заявила новостному порталу «Зебра ТВ», что ситуация с несколькими захоронениями в одно время была и до принятия новых правил, а въезд для похоронных процессий и посещения кладбища остается открытым в регламентированные часы.

Жители города настаивают, что нововведения нуждаются в доработке. Они предлагают перенести выдачу разрешений в МФЦ или на «Госуслуги» и упорядочить график захоронений.

В России наблюдается дефицит кладбищ и крематориев, заявила в октябре 2024 года депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Она объяснила это устаревшим федеральным законом «О погребении и похоронном деле» 1996 года, который ограничивает создание частных кладбищ и крематориев и не позволяет привлекать частные инвестиции.

По словам депутата, на 5 млн граждан приходится всего один крематорий, в то время как в других странах эта цифра значительно ниже. Проблема касается и похорон домашних животных, для которых в России практически нет отведенных мест.

Разворотнева предложила внести поправки в закон, разрешающие строительство ритуальных объектов через государственно-частное партнерство.