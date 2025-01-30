Минздрав предложил выдавать справки водителям по данным профосмотра
Минздрав подготовил законопроект, который предусматривает использование результатов профилактических осмотров и диспансеризации для оформления медицинских справок водителям, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в ходе совещания в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
В Минздраве рассказали, что совместно с профильным комитетом Государственной думы был подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации.
Чтобы получить медсправку на управление автомобилем, гражданам не придется повторно проходить обследования.
Согласно федеральному закону «О безопасности дорожного движения», кандидаты на получение водительского удостоверения и те, у кого истек срок действия документа, обязаны проходить медицинское освидетельствование. Также это потребуется при выявлении заболеваний, с которыми противопоказано управление автомобилем. Эта процедура включает в себя осмотры терапевта, офтальмолога, психиатра, а для отдельных категорий транспортных средств — нарколога, невролога, ЛОРа, сдачи анализов и лабораторных исследований. Пройти медицинскую комиссию возможно в любом специализированном учреждении.
утверждала, что по итогам 2024 года диспансеризацию прошли почти 100 млн россиян.
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