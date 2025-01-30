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Общество ,  
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Минздрав предложил выдавать справки водителям по данным профосмотра

Минздрав предлагает для оформления медсправок водителям использовать данные диспансеризации. По данным властей, бесплатные медосмотры в 2024 году прошли почти 100 млн россиян
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минздрав подготовил законопроект, который предусматривает использование результатов профилактических осмотров и диспансеризации для оформления медицинских справок водителям, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в ходе совещания в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

В Минздраве рассказали, что совместно с профильным комитетом Государственной думы был подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации.

Чтобы получить медсправку на управление автомобилем, гражданам не придется повторно проходить обследования.

Согласно федеральному закону «О безопасности дорожного движения», кандидаты на получение водительского удостоверения и те, у кого истек срок действия документа, обязаны проходить медицинское освидетельствование. Также это потребуется при выявлении заболеваний, с которыми противопоказано управление автомобилем. Эта процедура включает в себя осмотры терапевта, офтальмолога, психиатра, а для отдельных категорий транспортных средств — нарколога, невролога, ЛОРа, сдачи анализов и лабораторных исследований. Пройти медицинскую комиссию возможно в любом специализированном учреждении.

Более 100 млн россиян пройдут в этом году диспансеризацию и медосмотры
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Диспансеризацию (бесплатное медицинское обследование) ввели в России в 2013 году в рамках программы «Здоровье». Она предусматривает регулярные бесплатные медицинские осмотры для своевременного выявления заболеваний, не является обязательной. Вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что по итогам 2024 года диспансеризацию прошли почти 100 млн россиян.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минздрав законопроект медицинские справки диспансеризация
Михаил Мурашко фото

Михаил Мурашко

политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
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