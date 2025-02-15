Явка на выборах президента Абхазии превысила 55%

Сухуми, Абхазия (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Явка избирателей на досрочных выборах президента Абхазии к 18:00 мск составила чуть более 55%, сообщает агентство «Апсныпресс» со ссылкой на председателя ЦИК республики Дмитрия Маршана.

Выборы признали состоявшимися. По словам главы ЦИК, в списки избирателей были внесены 134,5 тыс. человек.

Наиболее высокую явку показал Галский район, там проголосовали 64% избирателей. В столице республики Сухуме проголосовали 22 тыс. человек, явка составила 51%.

В Москве на избирательный участок пришли более 2,2 тыс. граждан, в Черкесске — 1688.

Досрочные президентские выборы в частично признанной Республике Абхазия проходят 15 февраля.

Выборы были назначены после того, как в ноябре 2024 года предыдущий президент Аслан Бжания ушел в отставку на фоне внутриполитического противостояния и уехал из страны. Центризбирком республики зарегистрировал пять кандидатов, среди них — Бадра Гунба, выполнявший обязанности вице-президента при Бжании.