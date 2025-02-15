Трамп заявил о попытках «разлучить» его с Маском

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о попытках американских СМИ поссорить его с миллиардером и главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илоном Маском. об этом политик сказал в совместном с бизнесменом интервью телеканалу Fox News.

В разговоре ведущий программы Шон Хэннити затронул тему публикаций ведущих американских изданий об узурпации власти со стороны Маска и его влиянии на Трампа.

Президент США отметил, что стремление СМИ поссорить его с бизнесменом очевидно. По мнению политика, журналисты «плохи в этом». Трамп считает, что не стал бы президентом, если бы подобные публикации имели успех.

«Я вижу это постоянно. На самом деле, Илон позвонил мне и сказал: «Они (СМИ. — РБК) пытаются разлучить нас». Я сказал: «Абсолютно», — отметил Трамп.

В интервью президент США и Маск отметили, что американские граждане умны, они понимают, что президентская администрация и DOGE вместе работают над сокращением излишних расходов федерального правительства.

Маск пожертвовал на избирательную кампанию Трампа около $75 млн, став одним из крупнейших доноров этого избирательного цикла, сообщала Washington Post в октябре. Он также несколько раз выступал на митингах в поддержку политика и признавался ему в любви.

После прихода Трампа к власти Маск возглавил Департамент эффективности правительства, а также инициировал заморозку работы Агентства США по международному развитию.

В декабре 2024 года газета The Washington Post назвала Маска «теневым президентом». В феврале 2025 года журнал Time показал обложку, на которой бизнесмен изображен сидящим в кресле президента США.