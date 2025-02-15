В Великобритании призвали усилить давление на Россию ради Украины

Министр иностранных дел и глава минобороны Великобритании Дэвид Лэмми и Джон Хили призвали усилить давление на Россию и пообещали, что их государство будет теснее сотрудничать с Евросоюзом в сфере обороны, чтобы поддержать Украину. Об этом они написали в своей статье в Telegraph.

«На Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в эти выходные, мы обратимся к нашим союзникам с призывом продолжать объединяться и демонстрировать силу <...> И нам всем необходимо усилить давление на Россию», — заявили они.

По словам министров, президент России Владимир Путин «отвечает только на силу», лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский высказывались за достижение «мира через силу». В статье говорится, что США признали провал Минских соглашений, заключенных, по мнению Лэмми и Хили, с позиции раскола и слабости.

Они заявили, что Россия и Украина должны заключить прочный мир, то есть такой, который «обеспечит украинцам безопасное будущее и сдержит любую будущую российскую агрессию». Они призвали Европу вдвое усилить безопасность на континенте, США — сохранить долгосрочные обязательства перед своими союзниками по НАТО. Великобритания же должна поддержать США и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, например, в рамках партнерства по безопасности «Аукус».

14 февраля в Германии началась 61-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference — MSC). Она продлится до 16 февраля.

Ранее Трамп объявил, что на ней в первый же день состоятся контакты российских и американских представителей. За два дня до конференции Трамп провел телефонные переговоры Путиным и Зеленским, а глава Пентагона Пит Хегсет изложил основные пункты американской позиции. О том, что конференция может стать площадкой для предварительных переговоров, заявил и председатель MSC Кристоф Хойсген: «Мы надеемся, что Мюнхен будет использован [для переговоров], и у нас также есть признаки, что он послужит достижению прогресса на пути к миру на Украине».

Позже в МИД России заявили, что страна не будет представлена на конференции.