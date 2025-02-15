В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов
В Саратовской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — написал губернатор в 05:13 мск.
Бусаргин отметил, что все экстренные службы региона находятся в полной готовности.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. Беспилотники атаковали и Саратовскую область, в частности, Саратов и Энгельс.
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