 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Саратовской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — написал губернатор в 05:13 мск.

Бусаргин отметил, что все экстренные службы региона находятся в полной готовности.

Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. Беспилотники атаковали и Саратовскую область, в частности, Саратов и Энгельс.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
беспилотники Саратовская область
Материалы по теме
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Политика
В Ростовской области перехватили беспилотник
Политика
Над российскими регионами за ночь сбили 83 беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Якутии студента обвинили в поджоге станции сотовой связи ради ₽27 тыс.Политика, 07:48
Средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ за ночьПолитика, 07:22
На промзоне в Волгоградской области произошел пожар после атаки дроновПолитика, 07:16
В семи российских аэропортах ограничили полетыОбщество, 07:08
Ростовский глава рассказал о сбитых БПЛА над Ростовом и двумя районамиПолитика, 07:07
С 15 февраля изменились правила проезда по МСДГород, 07:00
В Калужской области на территории предприятия возник пожар из-за дронаПолитика, 06:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Саратовской области объявили угрозу атаки дроновПолитика, 06:22
В Думе рассказали о доплатах к пенсии в зависимости от регионаЭкономика, 06:18
Орбан назвал возможный срок завершения конфликта на УкраинеПолитика, 06:16
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из Кеннеди-центраПолитика, 06:01
Проезд по МСД стал платным в определенные часы. Сколько он будет стоитьАвто, 06:00
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4Общество, 05:35
Орбан обвинил Запад в мести ПутинуПолитика, 05:27