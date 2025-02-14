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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

По информации ведомства, атаки произошли с 16.00 до 17.30 мск.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Ранее, в ночь на 14 февраля, над регионом сбили 41 дрон. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате ударов беспилотников погиб один человек, также были повреждены семь частных домов и четыре легковых автомобиля.

В ночь на 13 февраля над регионом сбили три дрона.

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Теги
Белгородская область беспилотники дроны Военная операция на Украине
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