Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

По информации ведомства, атаки произошли с 16.00 до 17.30 мск.

Ранее, в ночь на 14 февраля, над регионом сбили 41 дрон. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате ударов беспилотников погиб один человек, также были повреждены семь частных домов и четыре легковых автомобиля.

В ночь на 13 февраля над регионом сбили три дрона.