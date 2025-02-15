Орбан: Запад мстит Путину за сорванные в 90-е годы планы на ресурсы России

Запад сводит счеты с российским президентом Владимиром Путиным за разрушенные в 90-е годы планы на Россию, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, в конце XX-го века Западные власти собирались включить Россию в мировую экономику и получить доступ к ее ресурсам, однако многие проекты были прекращены после прихода к власти Путина.

«Идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления», — считает венгерский премьер-министр.

Орбан уверен в том, что гнев и желание отомстить у западных инвесторов возникло из-за стремления России соблюсти свои интересы в вопросе интеграции в мировую экономику, а не только США или Европы.

Накануне Орбан заявил, что Россия будет реинтегрирована в мировую экономику и энергетическую систему после достижения мирного соглашения по Украине.

После телефонного разговора с российским лидером 12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Россия договорились о подготовке к переговорам по Украине. В Кремле подтвердили, что Путин поддержал идею мирного урегулирования.