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Появились кадры с освобожденным США Винником в России

Появились кадры с освобожденным США Винником в России
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Появились первые кадры с возвращенным России Александром Винником — сооснователем криптобиржи BTC-e, обвиненным в США в отмывании денег. Вашингтон передал его Москве в обмен на американца Марка Фогеля, который отбывал в России срок за контрабанду наркотиков. Россиянин прилетел в столицу накануне вечером на американском самолете через Польшу.

На кадрах Винник рассказывает, что сопровождавшие его лица не сообщали, куда летят, заявляя, что не знают место назначения. Он поблагодарил за свое освобождение «всех, кто помог», в том числе президента Владимира Путина.

На видеозаписи также показали встречу Винника с матерью.

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Александр Винник

В России против освобожденного бизнесмена также выдвинуты обвинения — в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Винник был заочно арестован, что позволило потребовать его экстрадиции у Греции. Сам он говорил, что готов предстать перед российским судом.

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