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Политика ,  
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Меликов взял под контроль расследование смерти сестры бойца спецоперации

В Дагестане расследование смерти сестры одного из бойцов специальной военной операции Мевлана Магомедова взял на личный глава республики Сергей Меликов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Буду держать этот вопрос на личном контроле», — пообещал Меликов, а также принес свои соболезнования Магомедову.

Сестра Магомедова, многодетная мама скончалась в Дербентской больнице в январе 2025 года после кесарева сечения. Как подчеркнул Меликов, всех сотрудников медицинского учреждения, которые были причастны к произошедшему, отстранили от работы до завершения проверки.

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов

Пресс-служба правительства республики в конце января сообщила, что женщину выписали домой 22 января после родов. Однако спустя два дня, 24 января, ее экстренно госпитализировали с признаками перитонита. Врачи провели необходимую операцию, но спасти женщину не удалось.

В правительстве Дагестана 30 января в связи с этой трагедией прошло совещание.

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Сергей Меликов

политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
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