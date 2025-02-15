Белый дом лишил журналистов Associated Press доступа в Овальный кабинет

Журналистов информационного агентства Associated Press лишили доступа в Овальный кабинет и на борт самолета президента США, заявил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович на своей странице в X.

«Associated Press продолжает игнорировать законное изменение географического названия Американского залива. Это решение не только вносит раскол, но и обнажает приверженность Associated Press к дезинформации», — говорится в его посте.

Он также написал, что свобода слова «не гарантирует привилегии по беспрепятственному доступу» журналистов в Овальный кабинет и на президентский борт. Однако они сохранят при себе пропуска на посещение Белого дома.

Накануне журналистов агентства не пустили в Овальный кабинет во время подписания указов президентом США Дональдом Трампом.

Ранее об ограничении доступа в Белый дом сообщило само агентство. Они отметили, что мера связана с решением редакции не использовать новое название Мексиканского залива.

Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский в конце января. По его словам, это поможет сохранить наследие США и «обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности».