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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп создал совет по энергетическому доминированию США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Рабочие компании Raven Drilling прокладывают трубу во время бурения нефтяных скважин, Северная Дакота, США
Рабочие компании Raven Drilling прокладывают трубу во время бурения нефтяных скважин, Северная Дакота, США (Фото: Andrew Burton / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп подписал два указа, одним из которых он учредил совет по энергетическому доминированию США. Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на своей странице в X.

«Создание Совета по энергетическому доминированию во главе с министром внутренних дел Дагом Бургумом и министром энергетики Крисом Райтом», — говорится в посте.

Как пишет Financial Post, совет будет заниматься руководством энергетической политики США. В частности, в его задачи будет входить определение энергетической политики федерального правительства и помощь в мобилизации усилий по выдаче разрешений, а также в производстве и распределении нефти, газа, электроэнергии и других ресурсов.

«У нас больше энергии, чем у любой другой страны, и сейчас мы ее высвобождаем», — сказал Трамп во время подписания указа в Овальном кабинете.

Второй указ прекращает проведение обязательных прививок от COVID в школах. 

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Фото:Whitney Curtis / Getty Images

Сразу после вступления в должность президента США 20 января Трамп в качестве одного из своих первых решений ввел чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики.

Тогда он заявил, что собирается поручить своему кабинету использовать «имеющиеся в его распоряжении обширные полномочия» для снижения стоимости товаров.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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