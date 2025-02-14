Трамп создал совет по энергетическому доминированию США

Рабочие компании Raven Drilling прокладывают трубу во время бурения нефтяных скважин, Северная Дакота, США (Фото: Andrew Burton / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп подписал два указа, одним из которых он учредил совет по энергетическому доминированию США. Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на своей странице в X.

«Создание Совета по энергетическому доминированию во главе с министром внутренних дел Дагом Бургумом и министром энергетики Крисом Райтом», — говорится в посте.

Как пишет Financial Post, совет будет заниматься руководством энергетической политики США. В частности, в его задачи будет входить определение энергетической политики федерального правительства и помощь в мобилизации усилий по выдаче разрешений, а также в производстве и распределении нефти, газа, электроэнергии и других ресурсов.

«У нас больше энергии, чем у любой другой страны, и сейчас мы ее высвобождаем», — сказал Трамп во время подписания указа в Овальном кабинете.

Второй указ прекращает проведение обязательных прививок от COVID в школах.

Сразу после вступления в должность президента США 20 января Трамп в качестве одного из своих первых решений ввел чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики.

Тогда он заявил, что собирается поручить своему кабинету использовать «имеющиеся в его распоряжении обширные полномочия» для снижения стоимости товаров.