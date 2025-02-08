Трамп подписал указ о защите прав американцев на владение оружием
Президент США Дональд Трамп подписал указ в защиту второй поправки к конституции США, гарантирующей право на владение огнестрельным оружием. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.
«Она (вторая поправка. — РБК) сохранила право американского народа защищать себя, свои семьи и свои свободы с момента основания нашей великой страны. Поскольку она является основой для сохранения всех остальных прав американцев, право на хранение и ношение оружия не должно нарушаться», — говорится в документе.
По указу, генеральный прокурор США в течение 30 дней должен изучить все распоряжения, нормативные акты и международные договоры, дать оценку относительно их соответствия второй поправке и подготовить план по защите права американцев на ношение огнестрельного оружия.
В качестве одного и пунктов обязательной проверки указаны все действия президента США и ведомств в период с января 2021 по январь 2025 года (президентство демократа Джо Байдена), которые направлены на обеспечение безопасности, но могли ущемлять права законопослушных граждан, предусмотренные второй поправкой.
Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Она вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах.
Поправка звучит так: «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».
Вопрос о свободном приобретении и ношении огнестрельного оружия вызывает споры в американском обществе. Дискуссии обостряются после инцидентов со стрельбой, в том числе в школах. Республиканцы преимущественно выступают за поддержку права на ношение огнестрельного оружия, а демократы требуют его ограничить.
В 2022 году конгресс США одобрил закон о федеральных ограничениях на ношение оружия. Законопроект предусматривал усиление проверок биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ, а также закрыл «лазейку для бойфренда» — осужденные за домашнее насилие лица потеряли право приобретать огнестрельное оружие в течение пяти лет, даже если не находились с жертвой в браке и не были сожителями.
Республиканцы в палате представителей отмечали, что законопроект посягает на вторую поправку Конституции, гарантирующую право на владение огнестрельным оружием. Закон также раскритиковали объединения производителей огнестрельного оружия, в частности Национальная стрелковая ассоциация.
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