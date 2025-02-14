Ван И напомнил о мировых войнах как результатах соперничества держав

Ван И на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, Мюнхен, Германия, 14 февраля 2025 года (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Китай будет способствовать созданию равноправного и упорядоченного многополярного мира, выступая в качестве конструктивной силы. Об этом на полях Мюнхенской конференции заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает GGTN.

По словам дипломата, уроки двух мировых войн показали, что неравноправие обречено на крах, а демократизация международных отношений неизбежна. Равные права и правила — основные принципы многополярного мира, который является исторической необходимостью, добавил министр.

Ван И призвал участников конференции придерживаться принципов, закрепленных в Уставе ООН, без которых мир «давно бы вошел в стадию конфронтации и хаоса», передает Reporter.

Позицию Китая о необходимости многополярного мира разделяет и Россия. Так, ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что на фоне превращения мира из однополярного в многополярный США могли бы стать одним из центров силы наряду с Россией, Китаем и другими державами глобального Юга, Востока, Севера и Запада.

Президент России Владимир Путин тоже неоднократно заявлял о переходе к многополярному миру. Более того, в 2024 году он выразил убеждение, что такое мироустройство уже стало реальностью.