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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Волонтеры в Анапе организуют новый штаб взамен сгоревшего

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Пожар&nbsp;в станице&nbsp;Благовещенская,&nbsp;Анапа, 14 февраля 2025 года
Пожар в станице Благовещенская, Анапа, 14 февраля 2025 года (Фото: opershtab23 / Telegram)

Волонтеры, штаб которых находился в здании сгоревшего пансионата, организуют новый штаб. Об этом сообщил сенатор Игорь Кастюкевич, уполномоченный по волонтерской работе партии «Единая Россия» при ЧС.

«По ситуации с пожаром в ст. Благовещенская. <...> С завтрашнего дня волонтерский корпус «Единой России» совместно с волонтерами штаба «Шлагбаум» и администрацией Анапского района , МЧС России организует новый штаб», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, имущество волонтеров было эвакуировано из горящего здания, работа штаба из-за пожара не закроется.

«Как работали вместе, так и будем работать. И работы завтра на Бугазской косе также будут продолжены», — заключил Кастюкевич.

Пожар в пансионате волонтеров в Анапе локализовали
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пансионат загорелся ранее в пятницу, 14 февраля. По информации МЧС, речь идет о комплексе в станице Благовещенской (входит в состав Анапы), по данным Shot и RT — в частности, о пансионате «Зенит», где расположен штаб волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

К 21:09 мск сотрудники МЧС России локализовали пожар, охвативший 1,4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 89 специалистов и 29 единиц техники.

Побережье Анапы оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе в середине декабря. По данным МЧС, к 14 февраля спасатели и волонтеры очистили более 357 км берега и вывезли свыше 186 тыс. т загрязненного песка и грунта.

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Анапа волонтеры штаб пожар пансионат Краснодарский край Единая Россия
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