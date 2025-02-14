Волонтеры в Анапе организуют новый штаб взамен сгоревшего
Волонтеры, штаб которых находился в здании сгоревшего пансионата, организуют новый штаб. Об этом сообщил сенатор Игорь Кастюкевич, уполномоченный по волонтерской работе партии «Единая Россия» при ЧС.
«По ситуации с пожаром в ст. Благовещенская. <...> С завтрашнего дня волонтерский корпус «Единой России» совместно с волонтерами штаба «Шлагбаум» и администрацией Анапского района , МЧС России организует новый штаб», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, имущество волонтеров было эвакуировано из горящего здания, работа штаба из-за пожара не закроется.
«Как работали вместе, так и будем работать. И работы завтра на Бугазской косе также будут продолжены», — заключил Кастюкевич.
Пансионат загорелся ранее в пятницу, 14 февраля. По информации МЧС, речь идет о комплексе в станице Благовещенской (входит в состав Анапы), по данным Shot и RT — в частности, о пансионате «Зенит», где расположен штаб волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.
К 21:09 мск сотрудники МЧС России локализовали пожар, охвативший 1,4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 89 специалистов и 29 единиц техники.
Побережье Анапы оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе в середине декабря. По данным МЧС, к 14 февраля спасатели и волонтеры очистили более 357 км берега и вывезли свыше 186 тыс. т загрязненного песка и грунта.
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