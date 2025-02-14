В Анапе загорелся пансионат со штабом волонтеров

Огонь охватил 1,4 тыс. кв. м в пансионате в Анапе, эвакуированы 26 человек, предварительно пострадавших нет, сообщает МЧС. В пансионате располагается штаб волонтеров, которые очищают побережье от мазута

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В станице Благовещенской (входит в состав Анапы) загорелись здания пансионата на площади 1 тыс. кв. м, сообщает МЧС. Огнем охвачены корпуса для проживания и общепит.

«Эвакуированы 26 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

В 19:50 мск ведомство уточнило, что площадь пожара увеличилась до 1,4 тыс. кв. м.

Телеграм-канал Shot пишет, что загорелся пансионат «Зенит», где расположен штаб волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута. Об этом также сообщает RT.

В канале волонтерского движения, работающего на черноморском побережье, говорится, что горит штаб «Шлагбаум». «Для нас всех этот штаб, организованный потрясающими, сильными ребятами, очень дорог. Мы вместе поможем им справиться в этот трудный период. На данный момент количество волонтеров на месте достаточно. Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Если потребуется дополнительная помощь, мы обязательно сообщим», — говорится там.

Побережье Анапы оказалось загрязнено после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в середине декабря. Танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута, после аварии часть его попала в акваторию Черного моря, мазут начало выносить на побережье Краснодарского края и Крыма.

По данным МЧС, к 14 февраля было очищено более 357 км берега, вывезено свыше 186 тыс. т загрязненного песка и грунта, в том числе более 184 тыс. т — с побережья Краснодарского края. В ликвидации последствий ЧП активно участвуют волонтеры.