Пожар в пансионате волонтеров в Анапе локализовали

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Сотрудники МЧС России локализовали пожар в здании пансионата в Анапе, сообщила пресс-служба ведомства.

К тушению привлекли 89 специалистов и 29 единиц техники.

Пансионат загорелся ранее в пятницу, 14 февраля. По информации МЧС, речь идет о комплексе в станице Благовещенской (входит в состав Анапы), по данным Shot и RT — пансионате «Зенит», где расположен штаб волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

К 19:50 мск площадь пожара увеличилась до 1,4 тыс. кв. м, сообщило МЧС. Из здания эвакуировали 26 человек.

Побережье Анапы оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе в середине декабря. По данным МЧС, к 14 февраля спасатели и волонтеры очистили более 357 км берега и вывезли свыше 186 тыс. т загрязненного песка и грунта.