Пожар в пансионате волонтеров в Анапе локализовали
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в здании пансионата в Анапе, сообщила пресс-служба ведомства.
К тушению привлекли 89 специалистов и 29 единиц техники.
Пансионат загорелся ранее в пятницу, 14 февраля. По информации МЧС, речь идет о комплексе в станице Благовещенской (входит в состав Анапы), по данным Shot и RT — пансионате «Зенит», где расположен штаб волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.
К 19:50 мск площадь пожара увеличилась до 1,4 тыс. кв. м, сообщило МЧС. Из здания эвакуировали 26 человек.
Побережье Анапы оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе в середине декабря. По данным МЧС, к 14 февраля спасатели и волонтеры очистили более 357 км берега и вывезли свыше 186 тыс. т загрязненного песка и грунта.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки