МИД Китая объяснил закупки газа у России интересами своего народа
Китай закупает газ у России в интересах своего народа, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его слова передает Reporter.
«Какая другая страна может поставлять Китаю столько газа, сколько ему нужно? Это просто невозможно и небезопасно, потому что некоторые страны политизируют экономические и торговые отношения, чтобы оказать давление на Китай. Мы не можем этого допустить, мы несем ответственность перед нашим народом», — сказал он на полях Мюнхенской конференции.
Китай продолжит покупать газ и торговать с Москвой независимо от мнения других стран, добавил дипломат.
В августе 2024 года Россия поставила в Китай рекордный объем трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) — 3,95 млрд куб. м. По итогам года ввоз в КНР российского трубопроводного газа увеличился на 25%, до $8 млрд. Это составляет 38% всего импорта трубопроводного газа в Китай. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в прошлом году хотя и выросли в натуральном выражении на 3%, в денежном снизились на 4%, до $5 млрд.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки