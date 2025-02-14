МИД Китая объяснил закупки газа у России интересами своего народа

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Китай закупает газ у России в интересах своего народа, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его слова передает Reporter.

«Какая другая страна может поставлять Китаю столько газа, сколько ему нужно? Это просто невозможно и небезопасно, потому что некоторые страны политизируют экономические и торговые отношения, чтобы оказать давление на Китай. Мы не можем этого допустить, мы несем ответственность перед нашим народом», — сказал он на полях Мюнхенской конференции.

Китай продолжит покупать газ и торговать с Москвой независимо от мнения других стран, добавил дипломат.

В августе 2024 года Россия поставила в Китай рекордный объем трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) — 3,95 млрд куб. м. По итогам года ввоз в КНР российского трубопроводного газа увеличился на 25%, до $8 млрд. Это составляет 38% всего импорта трубопроводного газа в Китай. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в прошлом году хотя и выросли в натуральном выражении на 3%, в денежном снизились на 4%, до $5 млрд.