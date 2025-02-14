Роспотребнадзор занялся случаем продажи во «Вкусвилле» зефира со стружкой
В Москве Роспотребнадзор начал расследование продажи в одном из столичных магазинов «Вкусвилл» зефира с металлической стружкой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о магазине на Беломорской улице.
Представители Роспотребнадзора посетили торговую точку и нашли там четыре упаковки из партии, в которой и обнаружили стружку.
«Реализация продукции в магазине приостановлена», — говорится в сообщении пресс-службы.
Изготовитель кофейного зефира в белом шоколаде — ООО «Миэнджел» из Ульяновска, отметили в ведомстве.
12 февраля в Москве временно опечатали пекарню «Мельница», где, по предварительным данным, горожанам продали пирожки с ртутью.
Роспотребнадзор тогда изъял из оборота 925 кг муки, теста и готовых изделий. 14 февраля Следственный комитет сообщил, что отравление двух мужчин оказалось покушением на убийство: один из них попытался отравить другого, а свое отравление симулировал.
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