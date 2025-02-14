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Общество ,  
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Роспотребнадзор занялся случаем продажи во «Вкусвилле» зефира со стружкой

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В Москве Роспотребнадзор начал расследование продажи в одном из столичных магазинов «Вкусвилл» зефира с металлической стружкой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о магазине на Беломорской улице.

Представители Роспотребнадзора посетили торговую точку и нашли там четыре упаковки из партии, в которой и обнаружили стружку.

«Реализация продукции в магазине приостановлена», — говорится в сообщении пресс-службы.

Изготовитель кофейного зефира в белом шоколаде — ООО «Миэнджел» из Ульяновска, отметили в ведомстве.

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Фото:Управление Роспотребнадзора по г.Москве

12 февраля в Москве временно опечатали пекарню «Мельница», где, по предварительным данным, горожанам продали пирожки с ртутью

Роспотребнадзор тогда изъял из оборота 925 кг муки, теста и готовых изделий. 14 февраля Следственный комитет сообщил, что отравление двух мужчин оказалось покушением на убийство: один из них попытался отравить другого, а свое отравление симулировал.

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«Вкусвилл» зефир Роспотребнадзор металл Москва
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