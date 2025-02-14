Минобороны сообщило о 50 сбитых за ночь дронах ВСУ

Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 14 февраля над российскими регионами сбили 50 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Большинство — 41 БПЛА — уничтожили над Белгородской области. Пять дронов перехватили в Воронежской.

Еще четыре беспилотника сбили над Ростовской областью. Ранее врио главы региона Юрий Слюсарь написал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Чертковском районе.

В 1:04 мск глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких перехваченных над Старооскольским округом беспилотниках и работе системы ПВО.

В ночь на 13 февраля в России сбили 83 украинских дрона. 37 БПЛА уничтожили в Брянской, по 12 — в Курской и Липецкой областях, девять — в Тверской, по три — в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях. Еще один дрон перехватили в Ростовской области.