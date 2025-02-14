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Военная операция на Украине ,  
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Представитель Вэнса назвал фейком слова об отправке войск США на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Leah Millis / Reuters)

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью изданию The Wall Street Journal не угрожал России и не говорил о возможности оправки американских войск на Украину, заявил представитель Вэнса Уильям Мартин.

«Вице-президент не высказывал никаких угроз. Он просто констатировал тот факт, что никто не собирается лишать президента [США Дональда] Трампа возможности выбора, когда начнутся эти переговоры», — написал он на своей странице в X.

Мартин также назвал подачу WSJ фейком и призвал читателей сравнить заголовок публикации «Вэнс пообещал применить к России санкции и военные действия, если Путин не согласится на мирное соглашение» со словами вице-президента из текста об экономическом и военном рычагах давления на Россию.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

О том, что отправка войск США на Украину «остается на столе переговоров», ранее написала WSJ. Газета взяла у Вэнса интервью. Однако в его прямой речи этих слов нет, они переданы как вывод издания. «Вэнс сказал, что вариант отправки американских войск на Украину, если Москва не сможет добросовестно вести переговоры, остается «на столе переговоров», — говорится в публикации.

Ниже был дан ответ Вэнса на вопрос о возможности давления на президента России Владимира Путина: «Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления. Но в целом, я думаю, президент [США Дональд Трамп] хочет продуктивных переговоров с Путиным и [президентом Украины] Владимиром Зеленским».

После публикации Кремль попросил объяснить слова Вэнса об отправке войск США на Украину. «Ранее таких формулировок мы не слышали», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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