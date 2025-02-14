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В Москве задержали группу карманников, похищавших телефоны в метро

В Москве задержали группу карманников, похищавших телефоны в метро
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В Москве задержали десять участников этнической организованной группы, подозреваемых в серии краж мобильных телефонов у пассажиров метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, преступная схема действовала несколько лет. Две девушки незаметно похищали дорогостоящие мобильные телефоны у людей, убирающих их в карманы или сумки после разговора. Затем они передавали телефоны сообщникам, которые их разблокировали и продавали на рынке. Деньги от продаж между участниками распределял организатор.

Сотрудники правоохранительных органов задержали координаторов, скупщиков и исполнителей, в том числе предполагаемого организатора — 69-летнюю жительницу Москвы. У подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки, а также одежда, использовавшаяся при совершении преступлений.

Следствие возбудило девять уголовных дел по ст. 158 Уголовного кодекса — кража. Восемь задержанных были заключены под стражу, предполагаемого скупщика краденого поместили под домашний арест. Одна из фигуранток дела находится под подпиской о невыезде. Полиция продолжает расследование и устанавливает владельцев изъятой техники.

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Фото:Daniel Reinhardt / Dpa / ТАСС

В феврале Мещанский районный суд Москвы приговорил чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина к трем с половиной годам колонии строгого режима за кражу. В 2019 году его уже судили за кражу смартфона и приговорили к принудительным работам, но спортсмену удалось скрыться.

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Москва метрополитен кражи Ирина Волк
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