Чемпион России по легкой атлетике Толстихин получил 3,5 года тюрьмы за кражу

Чемпиона России по легкой атлетике приговорили к 3,5 годам за кражу

Марк Толстихин, неоднократный участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу, находился в федеральном розыске и был задержан в начале февраля в Москве

Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы

Мещанский районный суд Москвы приговорил многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина к трем с половиной годам тюрьмы по делу о краже. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Ранее судимый Толстихин Марк Игоревич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК», — говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Толстихин был взят под стражу в зале суда.

35-летнего Толстихина, который был в федеральном розыске, задержали в начале февраля в Москве после проверки документов на станции метро «Тимирязевская».

Телеграм-канал Shot сообщал, что Толстихин в 2019 году за кражу смартфона у жительницы столицы был приговорен к принудительным работам, но сумел скрыться.

Толстихин — неоднократный участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу, побеждал на молодежном и взрослом чемпионатах страны.

На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики его последним стартом значится чемпионат России 2013 года.