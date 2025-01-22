Банк НБС опроверг сообщения о краже денег у клиентки их сотрудником

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Информация о том, что член совета директоров банка «Национальный банк сбережений» (НБС) Алексей Гостюхин украл деньги из ячейки одной из клиенток крупную сумму, является ложной. Об этом РБК сообщили в банке.

«Данные сведения не соответствуют действительности», — рассказал собеседник.

Ранее телеграм-канал «Baza» сообщил, что в начале декабря 2024 года клиента банка положила в ячейку 270 млн руб., в конце того же месяца она обнаружила пропажу крупной суммы денег.

Канал утверждает, что Гостюхин как единственный, у кого были ключи от этой ячейки, украл оттуда 180 млн руб. После этого мужчина купил билеты на самолет, однако его успели задержать прямо в аэропорту, на него возбудили дело о краже, в настоящее время он арестован. Как пишет «Baza», часть украденных средств Гостюхин успел перевести в криптовалюту.

На сайте судов общей юрисдикции Москвы есть карточка дела некоего Гостюхина А. А. Согласно информации в ней, Таганский суд Москвы в конце декабря 2024 года отправил мужчину под стражу. Его обвиняют в краже в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса России). Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

По данным пресс-службы судов, он будет находиться под стражей два месяца. Однако сообщение в канале появилось лишь 22 января 2025 года. Как считает следствие, «Гостюхин и иное лицо», похитили деньги из ячейки и воспользовались ими по своему усмотрению, после чего Гостюхин скрылся с места преступления.