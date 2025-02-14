Минкульт анонсировал исправление ошибки в имени Дантеса в ближайшее время

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

Ошибка в названии объекта культурного наследия, где произошла дуэль поэта Александра Пушкина с офицером Дантесом, будет исправлена в ближайшее время, сообщили в Минкультуры России.

Речь идет о неправильно написанном имени Дантеса. Пушкина убил Жорж Шарль Дантес, но в документе он — Дантес Э.

Ошибка допущена в постановлении № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в городе Санкт-Петербурге», а точнее в названии объекта культурного наследия федерального значения «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э.». Вместо Жоржа Шарля Дантеса там фигурирует Дантес Э.

Документы, подтверждающие исправление ошибки, поступят в Минкультуры и правительство в течение следующей недели, уточнил замминистра культуры Сергей Обрывалин. После этого изменения оперативно внесут в приказ ведомства, а также в постановление правительства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по культуре разобраться с причиной путаницы с именем убийцы Пушкина в официальном документе правительства. Он попросил председателя комитета Госдумы по культуре Ольгу Казакову провести экспертизу материала.

Впервые неточность заметила юрист Юлия Коновалова в 2023 году, ошибка закралась в распоряжение комитета Санкт-Петербурга по охране памятников (КГИОП), документы Минкультуры и правительства. Женщина предположила, что кто-то перепутал Жоржа Дантеса с персонажем из романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» — Эдмоном Дантесом.

На запрос Коноваловой в комитете ответили, что исправить ошибку не могут, пока не будут внесены изменения в постановление правительства.

Дуэль Пушкина и Дантеса состоялась (27 января) 8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки. Дантес выстрелил первым, он смертельно ранил Пушкина в живот. Ответный выстрел попал Дантесу в руку, которой офицер прикрыл грудь. Поэт скончался спустя два дня.