Володин поручил разобраться с ошибкой в имени Дантеса в документе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по культуре разобраться с причиной путаницы с именем убийцы Александра Пушкина в официальном документе правительства, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.

Ранее юрист Юлия Коновалова рассказала, что в распоряжении комитета Петербурга по охране памятников указано неправильное имя смертельно ранившего Пушкина на дуэли Дантеса. В документе упоминается Дантес Э., в то время как поэта убил Жорж Шарль Дантес.

Коновалова предположила, что кто-то перепутал настоящего Дантеса с персонажем из романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» — Эдмоном Дантесом. Юрист впервые заметила ошибку в 2023 году. На запрос специалистки ей ответили, что исправить ошибку не могут, пока не будут внесены изменения в постановление правительства. В комитете пообещали сообщить о проблеме в Минкульт.

По словам Смолина, Володин попросил председателя комитета Госдумы по культуре Ольгу Казакову провести экспертизу материала. Депутат отметил, что ошибку в официальном документе правительства обсудили на закрытой части пленарного заседания Госдумы.

Ошибка допущена в постановлении № 527 «О перечне объектом исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения находящихся в г. Санкт-Петербурге», добавил Смолин.