После пожаров Лос-Анджелес затопил сильный ливень

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Сильный ливень затопил некоторые районы Лос-Анджелеса через месяц после того, как город и окрестности охватили крупные пожары, сообщила The New York Times со ссылкой на национальную метеорологическую службу.

В ведомстве предупредили жителей о «высоком риске затопления дорог <...> а также сильного ветра или кратковременных торнадо».

Горожан предупредила и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив в своем аккаунте в Х о том, что им нужно подготовиться к дождям 14 февраля. «Сегодня вечером наиболее высок риск сильных дождей, наводнений, селевых потоков и порывов ветра», — написала она. На видео, которое она переслала на свою страницу, видны камни и грязная вода на дороге.

LA Times сообщила о том, что наводнения и оползни уже зафиксированы в районах Голливудских холмов, Пасифик-Палисейдс и Альтадена.

Пожары вспыхнули в агломерации Лос-Анджелеса и на прилегающих землях 7 января 2025 года. Возникло минимум четыре крупных очага, самым большим из которых стал престижный район Пасифик-Палисейдс, где находятся дома голливудских звезд, высокопоставленных лиц и других знаменитостей. Из-за мощных ветров с порывами до 100 км/ч огонь разгорался с невероятной скоростью, каждую секунду захватывая территорию размером с три футбольных поля.

Из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес были приостановлены съемки ряда проектов, сообщило Variety. Так, Amazon перенесла съемки второго сезона сериала Fallout.

К 13 января число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 24. По данным на 23 января пожар, охвативший округа Лос-Анджелес и Вентура, сжег более 10 тыс. акров (примерно 40 кв. км) и был локализован на 14%.