Самолет экстренно сел в турецком Эрзуруме из-за драки пассажиров

На борту турецкого самолета семья с Украины подралась с женщинами из Казахстана

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Самолет Pegasus Airlines, следовавший из Антальи в столицу Казахстана Астану, совершил вынужденную посадку в Эрзуруме из-за драки пассажиров. Об этом сообщает İşçi Haber.

Во время полета спор между пассажирами, причины которого не уточняются, перерос в драку. Конфликт не утихал, в связи с чем экипаж самолета принял решение посадить самолет в аэропорту Эрзурума.

В конфликте участвовали украинская пара и две гражданки Казахстана. Всех четверых участников инцидента доставили на медосмотр в городскую больницу Эрзурума и больницу Университета Ататюрка, после чего они были переведены в полицейский участок Гюрчюкапы для дальнейших разбирательств.

Самолет продолжил рейс после высадки нарушителей.

В сентябре 2023 года мужчина скончался в аэропорту Минеральных Вод после конфликта на борту самолета, прилетевшего из Санкт-Петербурга. Инцидент произошел после того, как на борту воздушного судна возник словесный спор между двумя пассажирами, в ходе которого началась драка. Одному из пассажиров стало плохо, после чего он умер.