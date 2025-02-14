Самолет экстренно сел в турецком Эрзуруме из-за драки пассажиров
Самолет Pegasus Airlines, следовавший из Антальи в столицу Казахстана Астану, совершил вынужденную посадку в Эрзуруме из-за драки пассажиров. Об этом сообщает İşçi Haber.
Во время полета спор между пассажирами, причины которого не уточняются, перерос в драку. Конфликт не утихал, в связи с чем экипаж самолета принял решение посадить самолет в аэропорту Эрзурума.
В конфликте участвовали украинская пара и две гражданки Казахстана. Всех четверых участников инцидента доставили на медосмотр в городскую больницу Эрзурума и больницу Университета Ататюрка, после чего они были переведены в полицейский участок Гюрчюкапы для дальнейших разбирательств.
Самолет продолжил рейс после высадки нарушителей.
В сентябре 2023 года мужчина скончался в аэропорту Минеральных Вод после конфликта на борту самолета, прилетевшего из Санкт-Петербурга. Инцидент произошел после того, как на борту воздушного судна возник словесный спор между двумя пассажирами, в ходе которого началась драка. Одному из пассажиров стало плохо, после чего он умер.
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