 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мужчина умер в аэропорту Минвод после драки на борту самолета

В аэропорту Минвод мужчина умер после драки на борту самолета
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мужчина умер в аэропорту Минеральных Вод после драки в самолете, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

«Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что между двумя пассажирами возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Самолет прилетел в Минеральные Воды из Санкт-Петербурга. В дежурную часть аэропорта доставили двух мужчин из Санкт-Петербурга и жителя Пятигорска. Жителю Пятигорска стало плохо, он скончался.

«В отношении нарушителей составлены протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.21, ч. 1 ст. 20.1 КоАП. Один из участников конфликта задержан в порядке ст. 91 УПК. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство)», — говорится в сообщении. Виновным грозит семь лет лишения свободы.

24 сентября на борту самолета, следовавшего из Владивостока в Читу, скончалась пассажирка. После смерти женщины самолет вернулся в аэропорт отправления, чтобы передать тело местным правоохранительным органам. МВД начало проверку.

Теги
самолет Минеральные Воды драка МВД
Материалы по теме
МВД начало проверку после драки в московском салоне красоты из-за купона
Общество
В Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой
Общество
Делимханов взял под свой контроль ситуацию с дракой чеченского спортсмена
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (0) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 96,15 (+0,1) Инвестиции, 16:33
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 22:22
В Красногорске задержали стрелявшего из автомата мужчину Общество, 22:19
Госдеп предложил создать международную миссию в Нагорном Карабахе Политика, 22:16
Над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников Политика, 22:11
Развожаев сообщил о ракетной атаке на Севастополь Политика, 21:52
Лидер Восточной конференции КХЛ проиграл второй матч подряд Спорт, 21:49
Мужчина умер в аэропорту Минвод после драки на борту самолета Общество, 21:47
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
РПЛ назвала неуместным ролик «Ростова» про ЦСКА с отсылкой к «Бумеру» Спорт, 21:24
О чем президенты Турции и Азербайджана договорились в Нахичевани Политика, 21:18
В ООН осудили появление ветерана СС в парламенте Канады Политика, 21:17
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 21:01
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
Что происходит в Карабахе спустя неделю после операции Азербайджана Общество, 20:58 