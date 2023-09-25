В аэропорту Минвод мужчина умер после драки на борту самолета

Мужчина умер в аэропорту Минвод после драки на борту самолета

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мужчина умер в аэропорту Минеральных Вод после драки в самолете, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

«Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что между двумя пассажирами возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес другому телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Самолет прилетел в Минеральные Воды из Санкт-Петербурга. В дежурную часть аэропорта доставили двух мужчин из Санкт-Петербурга и жителя Пятигорска. Жителю Пятигорска стало плохо, он скончался.

«В отношении нарушителей составлены протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.21, ч. 1 ст. 20.1 КоАП. Один из участников конфликта задержан в порядке ст. 91 УПК. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство)», — говорится в сообщении. Виновным грозит семь лет лишения свободы.

24 сентября на борту самолета, следовавшего из Владивостока в Читу, скончалась пассажирка. После смерти женщины самолет вернулся в аэропорт отправления, чтобы передать тело местным правоохранительным органам. МВД начало проверку.