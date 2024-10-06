Драка футбольных фанатов привела к остановке движения поездов в Германии
Фанаты «Гамбурга» подрались с пассажирами в поезде по пути на матч в Дюссельдорфе, из-за чего пришлось закрыть вокзал в Кирхвайхе, сообщает NDR.
Как пишет Bild, фанаты напали на 23-летнюю девушку, а ее 25-летний спутник в целях самозащиты распылил в вагоне огнетушитель. Другим пассажирам пришлось выдавливать стекла, чтобы проветрить вагон.
На станции в Кирхвайхе пострадавших госпитализировали с травмами головы и множественными гематомами.
Поезда из Бремена в Оснабрюк были задержаны или перенаправлены через Ганновер.
Всего в поезде находились около 370 фанатов «Гамбурга», на матч второго дивизиона с «Фортуной» (3:0) они не успели и вернулись в сопровождении полиции в Гамбург.
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