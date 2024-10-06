Драка футбольных фанатов привела к остановке движения поездов в Германии

Bild пишет, что фанаты, ехавшие на матч в Дюссельдорф, напали на пассажирку, а ее спутник использовал для защиты огнетушитель. Часть поездов была задержана или перенаправлена по другому маршруту, двух пассажиров госпитализировали

Болельщики «Гамбурга» на матче с «Фортуной» (Фото: IMAGO / kolbert-press / Ant Palmer / Global Look Press)

Фанаты «Гамбурга» подрались с пассажирами в поезде по пути на матч в Дюссельдорфе, из-за чего пришлось закрыть вокзал в Кирхвайхе, сообщает NDR.

Как пишет Bild, фанаты напали на 23-летнюю девушку, а ее 25-летний спутник в целях самозащиты распылил в вагоне огнетушитель. Другим пассажирам пришлось выдавливать стекла, чтобы проветрить вагон.

На станции в Кирхвайхе пострадавших госпитализировали с травмами головы и множественными гематомами.

Поезда из Бремена в Оснабрюк были задержаны или перенаправлены через Ганновер.

Всего в поезде находились около 370 фанатов «Гамбурга», на матч второго дивизиона с «Фортуной» (3:0) они не успели и вернулись в сопровождении полиции в Гамбург.