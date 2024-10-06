 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Драка футбольных фанатов привела к остановке движения поездов в Германии

Драка фанатов «Гамбурга» привела к остановке движения поездов в Германии
Bild пишет, что фанаты, ехавшие на матч в Дюссельдорф, напали на пассажирку, а ее спутник использовал для защиты огнетушитель. Часть поездов была задержана или перенаправлена по другому маршруту, двух пассажиров госпитализировали
Болельщики &laquo;Гамбурга&raquo; на матче с &laquo;Фортуной&raquo;
Болельщики «Гамбурга» на матче с «Фортуной» (Фото: IMAGO / kolbert-press / Ant Palmer / Global Look Press)

Фанаты «Гамбурга» подрались с пассажирами в поезде по пути на матч в Дюссельдорфе, из-за чего пришлось закрыть вокзал в Кирхвайхе, сообщает NDR.

Как пишет Bild, фанаты напали на 23-летнюю девушку, а ее 25-летний спутник в целях самозащиты распылил в вагоне огнетушитель. Другим пассажирам пришлось выдавливать стекла, чтобы проветрить вагон.

На станции в Кирхвайхе пострадавших госпитализировали с травмами головы и множественными гематомами.

РФС пригрозил закрыть фанатскую трибуну «Зенита» за оскорбление Соболева
Спорт

Поезда из Бремена в Оснабрюк были задержаны или перенаправлены через Ганновер.

Всего в поезде находились около 370 фанатов «Гамбурга», на матч второго дивизиона с «Фортуной» (3:0) они не успели и вернулись в сопровождении полиции в Гамбург.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Германия футбольные болельщики
Материалы по теме
«Зенит» оштрафовали за кричалки фанатов про новичка команды Соболева
Спорт
«Динамо» оштрафовали за станцевавшего брейк-данс фаната во время матча
Спорт
В Норвегии протестующие против VAR фанаты закидали поле рыбными котлетами
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Российский генерал заявил о завершении зачистки УгледараПолитика, 19:13
Драка футбольных фанатов привела к остановке движения поездов в ГерманииСпорт, 19:05
В белгородском селе дрон влетел в окно дома и ранил 13-летнего подросткаПолитика, 18:58
Иран на девять часов закрыл воздушное пространствоПолитика, 18:49
Стрельбу на автовокзале в израильском Беэр-Шеве устроил 29-летний бедуинПолитика, 18:46
Венчурный рынок по-азиатски: чем Индия интересна российским стартапамОтрасли, 18:34
«Локомотив» вернулся в лидеры РПЛ, обыграв «Крылья Советов»Спорт, 18:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Telegram позволил жалобы по причине «не нравится» и «законно, но удалить»Технологии и медиа, 18:24
Проживший дольше всех с прогерией человек умер в возрасте 28 летОбщество, 18:18
В федерации волейбола рассказали о жалобах букмекеров на «странные матчи»Спорт, 18:13
МЮ продлил серию без побед на фоне сообщений о скором уходе тен ХагаСпорт, 18:04
Спутница Дурова сообщила, что потеряла ребенка после его ареста в ПарижеОбщество, 17:56
Власти Грузии исключили идею конфедерации с Абхазией и Южной ОсетиейПолитика, 17:41
Появились кадры с места стрельбы на автовокзале в израильском Беэр-ШевеОбщество, 17:31