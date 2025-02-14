Россиян не оказалось среди пострадавших в наезде на людей в Мюнхене
Россиян не было среди пострадавших от наезда автомобиля на толпу в центре Мюнхена, сообщило генконсульство России в Бонне.
По словам дипломатов, они «получили подтверждение от местной полиции об отсутствии россиян среди пострадавших».
Наезд на толпу в центре Мюнхена произошел 13 февраля около 10:30 (11:30 мск). В результате пострадали не менее 28 человек. Некоторые из них, в том числе ребенок, в критическом состоянии.
По данным полиции, находясь за рулем легкового автомобиля Mini Cooper, 24-летний уроженец Афганистана въехал в группу участников профсоюзного движения Verdi на площади Штигльмайерплац. Ранее его привлекали к ответственности за преступления, связанные с кражей и наркотиками, однако из страны так и не депортировали. Перед задержанием сотрудники полиции открыли огонь по машине.
Полиция исключает версию, что наезд автомобиля на толпу связан с проведением в столице Баварии Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference, MSC) с 14 по 16 февраля.
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