Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти

Рейсовый автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщило региональное следственное управление.

По информации ведомства, ДТП произошло на автодороге А-180, на 135 км. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. Региональное управление МЧС сообщает о двух погибших и 13 пострадавших. На кадрах, которые показало ведомство, видно, что автобус столкнулся с грузовиком, кабину последнего смяло.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В конце января ДТП с автобусом также случилось в Башкирии. Там автобус съехал в кювет на трассе и опрокинулся. В салоне находились десять пассажиров, двоим из них понадобился осмотр медиков.