Показания задержанного за драку в храме в Подольске попали на видео

«Подрался с бабушками»: видео показаний задержанного за драку в храме

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Мужчина несколько раз ударил двух пожилых служительниц храма в Подольске пластиковой трубой и украл деньги из ящика для пожертвований, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

«Платок с бабушки снял. Кулаками не бил. Вот, единственное, снял платок и трубой стукнул там сколько-то раз», — признался мужчина.

ЧП произошло в храме священномученика пресвитера Сергия Подольского. Мужчина разбил стекло на иконе и порвал «плакаты». Он скрылся, но был взят сотрудниками полиции.

Задержанный — житель Свердловской области 35 лет, ранее судимый, уточнили в полиции.

На вопрос, зачем он так поступил, мужчина ответил, что «начал драку с бабушками в храме из-за денег». «Не дали денег на хлеб, решил попробовать взять», — добавил он.

В июле 2024 года Тверской районный суд Москвы отправил под арест обвиняемого в хищении денег у женского монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия Ислама Коттоева. По данным следствия, Коттоев вместе с соучастниками похитил деньги у Ставропигиального женского монастыря в Москве, переведя их с расчетного счета одного из коммерческих банков. Следствие считает, что фигуранты дела также убедили одну из потерпевших перевести средства на якобы безопасные счета.