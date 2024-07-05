Обвиняемого в хищении денег у монастыря в Москве отправили под арест

Ислам Коттоев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тверской районный суд Москвы отправил под арест обвиняемого в хищении денег у женского монастыря Марфо-Мариинской обители милосердия, сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города.

«Удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Коттоева Ислама Курейшевича на срок 2 месяца, до 4 сентября 2024 года», — говорится в публикации.

Мужчине вменяется нарушение части 4 статьи 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Коттоев вместе с соучастниками похитил деньги у Ставропигиального женского монастыря в Москве, переведя их с расчетного счета одного из коммерческих банков. Следствие считает, что фигуранты дела также убедили одну из потерпевших перевести средства на якобы безопасные счета.

С 25 июля в России начнет действовать закон, по которому банки будут возвращать деньги, переведенные на счета мошенников. «Закон обяжет банки более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы», — объяснил введение новых мер председатель Госдумы Вячеслав Володин. Изменения в закон необходимо внести в связи с участившимися случаями мошеннических платежных операций «с использованием методов социальной инженерии», говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.