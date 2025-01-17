 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пытавшийся протаранить храм во Владивостоке ранее лечился у психиатра

СК: пытавшийся протаранить храм во Владивостоке ранее лечился у психиатра

Водитель, который на угнанном внедорожнике протаранил двери храма на центральной площади Владивостока, ранее проходил лечение у психиатра, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю в телеграм-канале.

«Поскольку поведение фигуранта дает основания полагать о психическом расстройстве, при этом он ранее проходил лечение у психиатра, в отношении него назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

СК предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса — хулиганство и угроза применения насилия в отношении представителя власти. Водителю может грозить до семи лет лишения свободы, его заключили под стражу.

«Ъ» узнал, что в храм во Владивостоке врезался бывший следователь
Общество

Утром 15 января 37-летний мужчина на угнанном Range Rover ехал по пешеходной территории центральной площади города, протаранил несколько машин, снес шлагбаум у здания правительства Приморья, а также дверь Спасо-Преображенского кафедрального собора. Кроме этого, мужчина пытался наехать на полицейского.

Пытавшийся протаранить храм во Владивостоке ранее лечился у психиатра
Video

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что угонщиком автомобиля Range Rover, снесшим дверь храма во Владивостоке, был бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России Александр Голуженко.

Голуженко был старшим следователем Приморского следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России и мастером спорта России по спортивной гимнастике, уточнила тогда газета «Комсомольская правда». По данным «Ъ», он ушел на пенсию в звании подполковника юстиции.

Голуженко уже несколько раз задерживали за разные правонарушения, а по данным газеты, ранее он проходил лечение в психиатрической больнице.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Владивосток водитель Следственный комитет заключение под стражу
Материалы по теме
«Ъ» узнал, что в храм во Владивостоке врезался бывший следователь
Общество
Как мужчина во Владивостоке угнал джип и таранил церковь и ДПС. Видео
Общество
Во Владивостоке угонщик въехал в храм и протаранил машину полиции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
The Guardian узнала о визите россиян в запретную зону палаты лордовПолитика, 16:08
Мирра Андреева заявила, что устала играть против первой ракетки мираСпорт, 16:01
Глава Приднестровья обратился к Санду из-за газа: «сдержите слово»Экономика, 15:59
Суд в Бразилии не разрешил Болсонару посетить инаугурацию ТрампаПолитика, 15:59
Франция назвала неприемлемым наведение радара ПВО России на свой самолетПолитика, 15:56
Notion, Miro, HubSpot, Wix: что не так с российскими альтернативамиPro, 15:51
На Солнце произошла вспышка класса M. Ждать ли магнитные буриLife, 15:44
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Пытавшийся протаранить храм во Владивостоке ранее лечился у психиатраОбщество, 15:43
США раскрыли данные о секретной поддержке производства дронов на УкраинеПолитика, 15:43
И. о. главы РОСИЗО назначили замруководителя Георгия МосквичеваОбщество, 15:39
Не нужно ждать школы: почему стоит учить ребенка английскому с 2 летPro, 15:38
Города для инвестиций: где в России выгодно покупать жилье в 2025 годуНедвижимость, 15:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:38
Бывшего тренера «Спартака» Тедеско уволили из сборной БельгииСпорт, 15:36