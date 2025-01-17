Пытавшийся протаранить храм во Владивостоке ранее лечился у психиатра
Водитель, который на угнанном внедорожнике протаранил двери храма на центральной площади Владивостока, ранее проходил лечение у психиатра, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю в телеграм-канале.
«Поскольку поведение фигуранта дает основания полагать о психическом расстройстве, при этом он ранее проходил лечение у психиатра, в отношении него назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.
СК предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса — хулиганство и угроза применения насилия в отношении представителя власти. Водителю может грозить до семи лет лишения свободы, его заключили под стражу.
Утром 15 января 37-летний мужчина на угнанном Range Rover ехал по пешеходной территории центральной площади города, протаранил несколько машин, снес шлагбаум у здания правительства Приморья, а также дверь Спасо-Преображенского кафедрального собора. Кроме этого, мужчина пытался наехать на полицейского.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что угонщиком автомобиля Range Rover, снесшим дверь храма во Владивостоке, был бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России Александр Голуженко.
Голуженко был старшим следователем Приморского следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России и мастером спорта России по спортивной гимнастике, уточнила тогда газета «Комсомольская правда». По данным «Ъ», он ушел на пенсию в звании подполковника юстиции.
Голуженко уже несколько раз задерживали за разные правонарушения, а по данным газеты, ранее он проходил лечение в психиатрической больнице.
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