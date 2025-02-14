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Военная операция на Украине ,  
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В Тамбовской области дрон упал на лед и взорвался

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинский беспилотник взорвался на льду водоема в Тамбовской области, сообщила региональная администрация.

По ее данным, инцидент произошел в полночь 14 февраля в селе Петровском Петровского муниципального округа.

«В результате падения дрон взорвался. Пострадавших и повреждений нет», — уточнили в администрации.

Обломки дрона повредили крышу дома в Тамбовской области
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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В середине января в поселке Новая Ляда Тамбовской области сбили беспилотник, который при падении зацепился за ветви дерева и взорвался.

На следующий день обломки другого сбитого дрона повредили крышу частного дома в регионе, никто не пострадал.

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Теги
Тамбовская область дроны Военная операция на Украине водоемы дрон
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