В Тамбовской области дрон упал на лед и взорвался

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Украинский беспилотник взорвался на льду водоема в Тамбовской области, сообщила региональная администрация.

По ее данным, инцидент произошел в полночь 14 февраля в селе Петровском Петровского муниципального округа.

«В результате падения дрон взорвался. Пострадавших и повреждений нет», — уточнили в администрации.

В середине января в поселке Новая Ляда Тамбовской области сбили беспилотник, который при падении зацепился за ветви дерева и взорвался.

На следующий день обломки другого сбитого дрона повредили крышу частного дома в регионе, никто не пострадал.