В Тамбовской области дрон упал на лед и взорвался
Украинский беспилотник взорвался на льду водоема в Тамбовской области, сообщила региональная администрация.
По ее данным, инцидент произошел в полночь 14 февраля в селе Петровском Петровского муниципального округа.
«В результате падения дрон взорвался. Пострадавших и повреждений нет», — уточнили в администрации.
В середине января в поселке Новая Ляда Тамбовской области сбили беспилотник, который при падении зацепился за ветви дерева и взорвался.
На следующий день обломки другого сбитого дрона повредили крышу частного дома в регионе, никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене
Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины