Обломки дрона повредили крышу дома Тамбовской области
Обломки сбитого беспилотника повредили крышу частного дома в Тамбовской области, никто не пострадал, сообщили власти региона.
В правительстве пояснили, что в ночь на 16 января в области отразили атаку беспилотников. Противовоздушной обороне удалось сбить три украинских дрона в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск.
Там указали, что пострадавших нет. «Обломками БПЛА частично повреждена кровля крыши частного дома», — сообщили власти, пообещав помощь в ликвидации последствий.
Также и по данным Минобороны, российские военные уничтожили за ночь с 15 на 16 января три украинских дрона над территорией Тамбовской области. Всего было сбито 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе над Белгородской, Воронежской и Курской областями.
До этого Котовск подвергся атаке дронов ВСУ в ночь на 11 января. Тогда беспилотники врезались в два пятиэтажных дома, пострадали семь человек. Власти города сообщали, что было повреждено более 110 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса).
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